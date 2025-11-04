Champions League la Juventus ce la mette tutta ma con lo Sporting finisce 1-1

Un pareggio e tanti rimpianti per la Juventus. I bianconeri, infatti, impattano 1-1 contro lo Sporting Lisbona nel quarto impegno della fase iniziale della Champions League 2025-2026 al termine di un match generoso nel quale i ragazzi di mister Spalletti ce l’hanno messa tutta, ma le occasioni sprecate sono state troppe al cospetto di una formazione lusitana ordinata e sempre pronta a offendere. Con questo punto i bianconeri si porta a quota 3 punti in classifica portandosi per la prima volta nella zona play-off. La Juve si è schierata con un decisamente offensivo 3-4-3 con Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti e Koopmeiners in difesa, quindi Cambiaso, Locatelli, Thuram e McKennie in mediana con Conceiçao, Vlahovic e Yildiz in avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Champions League, la Juventus ce la mette tutta ma con lo Sporting finisce 1-1

