Champions League Juventus-Sporting 1-1

22.55 Spalletti non riesce a bissare il successo all'esordio in Champions dopo quello in campionato. Allo Stadium con lo Sporting Lisbona è 1-1 in rimonta. Vlahovic impegna Rui Silva,ma a sorpresa passano i lusitani con diagonale di Araujo (12'). Barcolla la Juve, salvata dalla traversa su Trinçao.Vlahovic continua il duello col portiere,di testa e di piede,fino a trovare il gol di punta su assist di Thuram che sfonda a sinistra (34').Meno fortuanto Conceiçao,deviato in angolo. Ripresa. Nel recupero Rui Silva sventa zuccata di David. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

