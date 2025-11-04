Champions League inizio perfetto per l’Inter I nerazzurri si preparano per continuare il trend

Internews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Champions League: un inizio perfetto per l’Inter nella fase a gironi della massima competizione europea. Domani c’è il Kairat. L’ Inter ha firmato un’impresa straordinaria in Champions League, ottenendo tre vittorie su tre partite nella fase a gironi senza subire alcun gol. Un risultato che non era mai stato raggiunto prima nella storia del club e che sottolinea la solidità difensiva e l’efficacia offensiva della squadra di Cristian Chivu. Con questo percorso perfetto, i nerazzurri hanno accumulato un bottino di nove punti, un inizio di stagione che lascia ben sperare per il prosieguo della competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

champions league inizio perfetto per l8217inter i nerazzurri si preparano per continuare il trend

© Internews24.com - Champions League, inizio perfetto per l’Inter. I nerazzurri si preparano per continuare il trend

Argomenti simili trattati di recente

champions league inizio perfettoAlexander-Arnold torna ad Anfield contro il Liverpool da ex, ma deve ancora prendersi il Real Madrid - Arnold torna ad Anfield per la prima volta martedì, quando il Real Madrid affronterà il Liverpool, e sta ancora aspettando il suo primo momento clou con la maglia dei Blancos. msn.com scrive

champions league inizio perfettoUnion Saint Gilloise-Inter 0-4, pagelle: Lautaro Martinez decisivo, Dumfries incontenibile. Pio Esposito sbaglia ma si fa perdonare. Bastoni perfetto - I promossi e i bocciati della sfida valida per la terza giornata della fase campionato. Come scrive eurosport.it

champions league inizio perfettoChampions League, l’Inter continua a correre: poker in casa dell’Union Saint-Gilloise - Tutto facile per i nerazzurri: a segno Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu su rigore e Pio Esposito, al primo gol in Champions. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Champions League Inizio Perfetto