Champions League inizio perfetto per l’Inter I nerazzurri si preparano per continuare il trend

Inter News 24 Champions League: un inizio perfetto per l’Inter nella fase a gironi della massima competizione europea. Domani c’è il Kairat. L’ Inter ha firmato un’impresa straordinaria in Champions League, ottenendo tre vittorie su tre partite nella fase a gironi senza subire alcun gol. Un risultato che non era mai stato raggiunto prima nella storia del club e che sottolinea la solidità difensiva e l’efficacia offensiva della squadra di Cristian Chivu. Con questo percorso perfetto, i nerazzurri hanno accumulato un bottino di nove punti, un inizio di stagione che lascia ben sperare per il prosieguo della competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com

