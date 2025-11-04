Champions League inizio perfetto per l’Inter I nerazzurri si preparano per continuare il trend
Inter News 24 Champions League: un inizio perfetto per l’Inter nella fase a gironi della massima competizione europea. Domani c’è il Kairat. L’ Inter ha firmato un’impresa straordinaria in Champions League, ottenendo tre vittorie su tre partite nella fase a gironi senza subire alcun gol. Un risultato che non era mai stato raggiunto prima nella storia del club e che sottolinea la solidità difensiva e l’efficacia offensiva della squadra di Cristian Chivu. Con questo percorso perfetto, i nerazzurri hanno accumulato un bottino di nove punti, un inizio di stagione che lascia ben sperare per il prosieguo della competizione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
RSI Sport. . Stasera riparte la Champions League, domani invece torna il nostro consueto appuntamento in studio. L'ultima volta Nicolò Casolini l'ha sparata bella grossa... voi da che parte state? - facebook.com Vai su Facebook
Alexander-Arnold torna ad Anfield contro il Liverpool da ex, ma deve ancora prendersi il Real Madrid - Arnold torna ad Anfield per la prima volta martedì, quando il Real Madrid affronterà il Liverpool, e sta ancora aspettando il suo primo momento clou con la maglia dei Blancos. msn.com scrive
Union Saint Gilloise-Inter 0-4, pagelle: Lautaro Martinez decisivo, Dumfries incontenibile. Pio Esposito sbaglia ma si fa perdonare. Bastoni perfetto - I promossi e i bocciati della sfida valida per la terza giornata della fase campionato. Come scrive eurosport.it
Champions League, l’Inter continua a correre: poker in casa dell’Union Saint-Gilloise - Tutto facile per i nerazzurri: a segno Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu su rigore e Pio Esposito, al primo gol in Champions. Come scrive msn.com