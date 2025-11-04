La prima parte della quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 è pronta ad andare in rampa di lancio, con tantissimi incontri pronti a regalare emozioni, gol e spettacoli agli appassionati di calcio. In questo martedì 4 novembre, saranno 9 le partite in agenda: 2 alle 18.45 e 7 alle 21.00. Napoli, in casa conto i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, Juventus, anche lei attesa da un impegno interno contro i portoghesi dello Sporting; i partenopei giocheranno nel tardo pomeriggio, mentre i torinesi saranno di scena in serata. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle nove partite di martedì 4 novembre valevoli per la quarta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League calcio oggi in tv: orari 4 novembre, programma, streaming