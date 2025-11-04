A poche ore dal big match di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, scoppia la polemica per una decisione a sorpresa delle autorità francesi. La prefettura di Parigi ha imposto rigide restrizioni ai tifosi tedeschi, obbligandoli a raggiungere lo stadio con mezzi controllati e a lasciare la città solo all’alba. Il Bayern, informato all’ultimo momento, ha protestato in sede Uefa e annuncia ricorso, con il sostegno inaspettato dello stesso Psg. Caos Psg-Bayern: il comunicato dei bavaresi. Ecco cosa si legge nel comunicato ufficiale: “Questo lunedì pomeriggio, la prefettura di polizia di Parigi ha emesso un ordine generale con breve preavviso per regolare l’arrivo dei tifosi e istituire una zona di controllo della polizia per la partita di Champions League tra Bayern e Paris St. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Champions, i tifosi del Bayern potranno lasciare Parigi solo alle 5 del mattino: il club protesta con la Uefa