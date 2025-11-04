Champions 2025 26 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata | Palinsesto e Telecronisti
Martedi 4 e Mercoledi 5 Novembre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA QUARTA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLMartedì alle 18:45 NAPOLI - EINTRACHT FRANCOFORTE e alle 21:00 JUVENTUS - SPORTING LISBONAMercoledì alle 21 è il turno di OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTAStudi pre e postpartita affidati aCHAMPIONS LEAGUE SHOWcon i g. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus-Sporting Lisbona di Champions League: Yildiz titolare, Koopmeiners ancora in difesa Diretta - X Vai su X
Alle 21.00 si gioca #JuventusSporting ? Segui la partita di Champions League in diretta su RTL 102.5 #RTL1025InChampionsLeague #UCL LIVE: https://pulse.ly/8t8gzpzdjn - facebook.com Vai su Facebook
Champions 2025/26 ?? Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Martedi 4 e Mercoledi 5 Novembre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA QUARTA GIORNATA DELLA &ldqu... Segnala digital-news.it
Champions League in diretta Tv, tutti i match in chiaro gratis su TV8 e Cielo - Si apre la quarta giornata della massima competizione europea: da Slavia Praga- Riporta libero.it
Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 4 novembre 2025 ... Si legge su tpi.it