Champions 2025 26 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Digital-news.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedi 4 e Mercoledi 5 Novembre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA QUARTA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLMartedì alle 18:45 NAPOLI - EINTRACHT FRANCOFORTE e alle 21:00 JUVENTUS - SPORTING LISBONAMercoledì alle 21 è il turno di OLYMPIQUE MARSIGLIA - ATALANTAStudi pre e postpartita affidati aCHAMPIONS LEAGUE SHOWcon i g. 🔗 Leggi su Digital-news.it

champions 2025 26 diretta esclusiva sky e now 4a giornata palinsesto e telecronisti

© Digital-news.it - Champions 2025/26 ? Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

champions 2025 26 direttaChampions 2025/26 ?? Diretta Esclusiva Sky e NOW 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Martedi 4 e Mercoledi 5 Novembre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA QUARTA GIORNATA DELLA &ldqu... Segnala digital-news.it

champions 2025 26 direttaChampions League in diretta Tv, tutti i match in chiaro gratis su TV8 e Cielo - Si apre la quarta giornata della massima competizione europea: da Slavia Praga- Riporta libero.it

champions 2025 26 direttaJuventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 4 novembre 2025 ... Si legge su tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Champions 2025 26 Diretta