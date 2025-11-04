Chadia Rodriguez la rinascita | Festeggio la nuova cattivissimame Sanremo? Penso a costruire la carriera

Ventisette anni giovedì. Ma Chadia Rodríguez li festeggia in concerto già domani al Gate di via Valtellina con una gran voglia di voltare pagina. E da eroina dell’urban qual è lo fa pure con un ep, “Slim Chadia”, che già dal titolo strizza l’occhio al più celebre alter ego di Eminem Slim Shady. "Una delle mie più care amiche mi ha detto che ho concluso un ciclo karmico e io, superstiziosa, le credo" ammette lei, madre marocchina, padre spagnolo, nata ad Almeria, cresciuta a Torino, e ora trapiantata a Milano. "Così, diciamo che guardo a questo compleanno come ad un nuovo inizio". Che show ha in mente per il Gate? "L’intenzione è dare vita ad un’esibizione che dica qualcosa su quell’unità della scena femminile tanto desiderata, ma ancora non pienamente raggiunta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

