Cessione stadio San Siro a Milan e Inter firma del rogito in settimana Le parole di Sala

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrà in porto nel corso della settimana il rogito per la cessione dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Bisogna fare presto, altrimenti scatterà il vincolo sul secondo anello. Il Sindaco non è.

