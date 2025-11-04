Cessione stadio San Siro a Milan e Inter firma del rogito in settimana Le parole di Sala

Andrà in porto nel corso della settimana il rogito per la cessione dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter. Bisogna fare presto, altrimenti scatterà il vincolo sul secondo anello. Il Sindaco non è. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cessione stadio San Siro a Milan e Inter, firma del rogito in settimana. Le parole di Sala

