Cessione Pierburg la mobilitazione prosegue | L' azienda ignora i lavoratori livornesi

Livornotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avanti con la mobilitazione permanente. Almeno fino a che “non saranno chiarite le intenzioni dell'azienda e garantita la sicurezza dei posti di lavoro”. Resta critica la situazione relativa ai 245 lavoratori della Pierburg, azienda del gruppo Rheinmetall che i vertici della multinazionale stanno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

