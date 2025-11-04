Cesena neonato abbandonato vicino al cassonetto | nonni indagati per tentato infanticidio in concorso

I genitori della 31enne che ha abbandonato il neonato nei pressi di un cassonetto a Cesena sono indagati per tentato infanticidio in concorso. La donna, con disabilità cognitiva, aveva rifiutato l’aiuto dei servizi sociali. Il bimbo, salvato in tempo, è ora fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

