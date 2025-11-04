Cesena-Avellino attiva la prevendita per il settore ospiti

L'U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Cesena – Avellino che verrà disputata domenica 9 novembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 12^ giornata del campionato di serie B è attiva la prevendita per il settore ospiti dell' "Orogel Stadium – Dino Manuzzi" di Cesena per un totale.

