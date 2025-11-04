cesena a bari una disattenzione fatale sul gol concorso di colpa ciofi klinsmann

La sconfitta di Bari consegna l’immagine di un Cesena bello, ma pieno di sbavature ed errori in entrambe le fasi, difesa e attacco. Dietro non si può prendere gol nell’unica azione avversaria grazie al regalo generoso dei bianconeri. Gli errori nell’azione che ha portato al colpo di testa di Gykjaer sono molteplici da parte di diversi giocatori, a cominciare da Adamo che lascia libero Dickmann di crossare senza tentare un contrasto. Sul cross piuttosto telefonato e semplice da intercettare non va Zaro, impegnato a badare Partipilo, ma soprattutto non va Ciofi. Il capitano sembra lasciare, forse contando su un intervento di Klinsmann che non avviene e qui sta il terzo errore nell’azione: il portiere è indiscutibilmente un drago sulla linea di porta ma non è il top nelle uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

