Graziano Cesari, l’arbitro (e poi ex arbitro-commentatore) più abbronzato della storia arbitrale, divenne arbitro per non ingrassare. “Era il 1974, vidi il manifesto che invitava a diventare arbitri e mi dissi che poteva essere un modo per combattere la mia tendenza a ingrassare”, racconta alla Gazzetta. “Ero diventato magrissimo. Quando arrivai in Serie C, mi dissi che valeva la pena di provarci, sentivo che sarebbe potuto diventare il mio vero lavoro. Lo so che gli arbitri non sono professionisti, ma i rimborsi erano buoni e i miei mi hanno aiutato. Il resto lo ha fatto Paolo Casarin: gli devo tutto, lo considero un secondo padre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cesari: «Non ricordo la voce di Maradona, lo picchiavano e non diceva una parola»