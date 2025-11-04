Cesari | Casarin si arrabbiava perché ero abbronzato Riscuotevo le cambiali alle anziane ma

L’ex arbitro internazionale, oggi moviolista Mediaset: "Tifo Genoa, lo sanno tutti, per questo non l'ho mai diretto. Ho visto Diego palleggiare con una pallina da ping pong e dei mocassini terribili prima di Napoli-Bari, si avvicinò Joao Paulo e disse 'Ma io che gioco a fare?'". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cesari: "Casarin si arrabbiava perché ero abbronzato. Riscuotevo le cambiali alle anziane, ma..."

