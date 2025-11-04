Certificazioni Fimi | dischi di platino per Tiziano Ferro e Katy Perry oro per Coma Cose

Hit del passato e del presente compongono il bouquet proposto dalle Certificazioni Fimi NIQ della settimana, nella quale arrivano dischi di platino per Tiziano Ferro, Olly e Katy Perry. Rosso Relativo di Tiziano Ferro è disco di platino: l’album ha segnato il debutto del cantautore di Latina nel panorama musicale ed al momento risulta essere il più venduto della sua discografia con oltre 2 milioni e mezzo di copie. Xdono (primo singolo che ha lanciato Tiziano al grande successo), la titletrack Rosso Relativo, L’Olimpiade, Imbranato, Le Cose Che Non Dici brani che hanno segnato la carriera dell’artista tra il 2001 ed il 2003, sono in cinque singoli estratti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Tiziano Ferro e Katy Perry, oro per Coma Cose

