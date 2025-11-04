Cermec parla Orlandi | Garantiremo investimenti alternativi al biodigestore

Dopo la ventilata retromarcia di Retiambiente Spa di dotare il Cermec di un moderno biodigestore, anche l’assessore alle Partecipare Carlo Orlandi chiede investimenti alternativi. Come già auspicato dalla sindaca Serena Arrighi. "Stiamo lavorando per garantire a Cermec investimenti alternativi nel caso non si realizzasse il biodigestore - commenta Orlandi -. Cermec è una risorsa non solo per Carrara, ma per l’intera provincia per questo da quando si è insediata la nostra amministrazione ci siamo sempre impegnati per garantire all’azienda il miglior futuro possibile". Orlandi nel ribadire che oggi Cermec è un’azienda sana con un bilancio positivo, parla di "una visione precisa di quale debba essere il suo futuro all’interno della holding. 🔗 Leggi su Lanazione.it