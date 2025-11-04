Cerimonie e restauri per la Giornata dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate
Oggi, 4 novembre, Verona ha celebrato la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di eventi che hanno unito cerimonie istituzionali, momenti di memoria e iniziative sul territorio. Il tema dell'anno, “Difesa, la forza che unisce”, ha voluto sottolineare un messaggio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Scopri altri approfondimenti
L'Amministrazione Comunale, invita la cittadinanza a partecipare alle cerimonie che si terranno a Monterotondo, Camignone e Passirano domenica 2 novembre p.v. , In occasione della ricorrenza del 4 novembre 2025 "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Fo - facebook.com Vai su Facebook