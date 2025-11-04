Cerca di accoltellare il compagno davanti ai carabinieri | fermata 47enne napoletana

Prima gli ha lanciato un posacenere e poi ha cercato di accoltellarlo davanti ai carabinieri con un coltello di 20 centimetri. La donna, una 47enne originaria della provincia di Napoli ma residente ad Altivole è stata arrestata per minaccia e lesioni aggravate dall'uso di un'arma. Oggi, difesa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

