Ceraso SA detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio | tre arresti

Il 3 novembre, a Ceraso (SA), i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno proceduto all’arresto di tre persone (un uomo e due donne) residenti nel napoletano, indagate per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico i Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali, hanno sottoposto a controllo l’auto su cui viaggiavano gli indagati rinvenendo nella loro disponibilità, a seguito di perquisizione, stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 500 grammi, nonché 400,00 euro in contanti verosimilmente provento di attività illecita. 🔗 Leggi su Zon.it

