Centro di ascolto per i nuclei familiari

Prenderà ufficialmente il via in questo mese di novembre il progetto relativo al ‘Centro Famiglia’, promosso dall’Ambito territoriale di cui il Comune di Ascoli è capofila. Un’iniziativa che si propone di offrire un sostegno concreto, innovativo e accessibile a tutte le famiglie del territorio, con un investimento complessivo di 39.000 euro e una durata prevista fino a dicembre 2026. Il nuovo Centro sarà aperto almeno tre volte a settimana, di cui due nel pomeriggio, per un totale di tre ore ad apertura. L’obiettivo è creare uno spazio stabile e accogliente in cui ogni cittadino, genitore o minore possa trovare ascolto, orientamento e strumenti per affrontare le sfide quotidiane della vita familiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro di ascolto per i nuclei familiari

