A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare che ha sede in via Firenze 4, organizza fino a maggio 2026, varie iniziative settimanali. Il martedì e il venerdì dalle 9 alle 10 ginnastica posturale; martedì e venerdì dalle 9 alle 10 ginnastica dolce. Tornei di scala 40 il mercoledì; il giovedì alle 21 torneo di burraco; il venerdì sera si gioca a tombola; il martedì è una serata dedicata al campionato a squadre Uisp di biliardino con tre squadre, una serie A "Hotel Solendid", una in serie B "Ex Bar Christian e Caffè Sun" e una in serie C "I gladiatori di Cesare". Dice Terzo Tosi (nella foto) presidente del centro culturale Auser Giulio Cesare: "Il centro culturale di Gatteo Mare non si è fermato neppure durante l’estate, soprattutto presenziando ogni lunedì sera in piazza della Libertà e nelle feste organizzate sul lungomare Giulio Cesare dove le cosiddette ‘cantarelline’ o azdore romagnole, hanno proposto le cantarelle, il tipico dolce povero romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro culturale Auser, tante attività dal biliardino alle ‘cantarelle’