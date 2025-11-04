Centro culturale Auser tante attività dal biliardino alle ‘cantarelle’
A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare che ha sede in via Firenze 4, organizza fino a maggio 2026, varie iniziative settimanali. Il martedì e il venerdì dalle 9 alle 10 ginnastica posturale; martedì e venerdì dalle 9 alle 10 ginnastica dolce. Tornei di scala 40 il mercoledì; il giovedì alle 21 torneo di burraco; il venerdì sera si gioca a tombola; il martedì è una serata dedicata al campionato a squadre Uisp di biliardino con tre squadre, una serie A "Hotel Solendid", una in serie B "Ex Bar Christian e Caffè Sun" e una in serie C "I gladiatori di Cesare". Dice Terzo Tosi (nella foto) presidente del centro culturale Auser Giulio Cesare: "Il centro culturale di Gatteo Mare non si è fermato neppure durante l’estate, soprattutto presenziando ogni lunedì sera in piazza della Libertà e nelle feste organizzate sul lungomare Giulio Cesare dove le cosiddette ‘cantarelline’ o azdore romagnole, hanno proposto le cantarelle, il tipico dolce povero romagnolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il quindicinale del Centro Culturale di Milano .CON - Pensare al largo n. 77 è online con il titolo SENSO DEL VERO https://shorturl.at/utXp9 ¦Editoriale / *Pasolini* , intellettuale “disorganico” ¦Sofferta lezione /La ricerca di senso del *letterato Pasolini* di - facebook.com Vai su Facebook
Centro culturale Auser, tante attività dal biliardino alle ‘cantarelle’ - A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare che ha sede in via Firenze 4, organizza fino a maggio ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Il centro Auser Giulio Cesare soffia sulle prime 16 candeline - Centinaia di persone hanno presenziato alla festa del sedicesimo compleanno del circolo ricreativo e culturale Auser Giulio Cesare a Gatteo Mare, con un grande buffet per tutti e la torta gigante. Lo riporta ilrestodelcarlino.it