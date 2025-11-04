Centro artistico Il Grattacielo venerdì 7 novembre il concerto–workshop Origine del Suono di Duccio Lombardi

Nuovo appuntamento con il Festival Teatri d'Autunno, diretto da Eleonora Zacchi e ospitato dal Centro Artistico Il Grattacielo. Venerdì 7 novembre, alle 21.15, si terrà il concerto–workshop “Origine del Suono”, ideato e condotto da Duccio Lombardi, arpista e cantante armonico.L'evento propone. 🔗 Leggi su Livornotoday.it