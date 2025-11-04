Centro artistico Il Grattacielo venerdì 7 novembre il concerto–workshop Origine del Suono di Duccio Lombardi
Nuovo appuntamento con il Festival Teatri d'Autunno, diretto da Eleonora Zacchi e ospitato dal Centro Artistico Il Grattacielo. Venerdì 7 novembre, alle 21.15, si terrà il concerto–workshop "Origine del Suono", ideato e condotto da Duccio Lombardi, arpista e cantante armonico.
Un altro fantastico estratto, tratto da uno dei nostri Spettacoli Live, un Anfiteatro era la Piazza di Carisolo (TN), dove il pubblico regnava sovrano ️ ‼️‼️ Grazie alla Metroart Centro Artistico che ha creduto in noi...‼️‼️ - facebook.com Vai su Facebook
Dramma al Centro direzionale di Napoli, uomo si lancia nel vuoto da un grattacielo e muore - Dramma a Napoli: un uomo si è lanciato nel vuoto da uno dei grattacieli del centro direzionale oggi, lunedì 25 agosto 2025. Lo riporta ilmattino.it
Napoli, incendio in un grattacielo del Centro Direzionale: distrutti due piani, attimi di terrore - Paura e fumo denso nel cuore di Napoli, dove un violento incendio ha colpito un grattacielo del Centro Direzionale, uno dei poli nevralgici della città. affaritaliani.it scrive
Incendio in un grattacielo del Centro Direzionale a Napoli, distrutti due piani: «Attimi di terrore, alcune finestre sono precipitate in strada» - Incendio in un grattacielo al Centro Direzionale a Napoli: nessun ferito, ma paura per il distacco di alcune finestre. Si legge su leggo.it