Centro artistico Il Grattacielo venerdì 7 novembre il concerto–workshop Origine del Suono di Duccio Lombardi

Livornotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con il Festival Teatri d'Autunno, diretto da Eleonora Zacchi e ospitato dal Centro Artistico Il Grattacielo. Venerdì 7 novembre, alle 21.15, si terrà il concertoworkshopOrigine del Suono”, ideato e condotto da Duccio Lombardi, arpista e cantante armonico.L'evento propone. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

