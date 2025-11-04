Centri rifiuti e isole ecologiche la Srr chiede otto milioni per diciassette progetti

“Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse". Con questo obiettivo la Srr, la Società di Regolamentazione del Servizio di gestione rifiuti, guidata dal presidente Salvatore Mondello, ha presentato 17 progetti per accedere al finanziamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

