Centri antiviolenza in aumento le donne che chiedono aiuto

Sono già 146 le donne che, dall'inizio dell'anno al 30 settembre, si sono rivolte al Centro Antiviolenza di Udine “Zero Tolerance” per intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Si tratta di una media di 16,2 donne ogni mese, più del 2024 quando erano mediamente 15 e del 2023. 🔗 Leggi su Udinetoday.it