Arezzo, 4 novembre 2025 – Torna la grande cena di beneficienza il cui ricavato verrà devoluto alle famiglie in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto della Caritas di Castiglion Fiorentino. L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre alle 20,30 alla Polisportiva Montecchio. La macchina organizzativa si è già messa in moto ma l’invito a partecipare alle riunioni e collaborare per la buona riuscita dell’evento è aperto a tutti. La “Cena dal gusto di Beneficenza”, giunta alla sua dodicesima edizione, si svolge con il consueto spirito di fraternità, grazie anche alla collaborazione delle Parrocchie, delle Associazioni locali e di volontariato, tutte al servizio del prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cena di beneficenza, il volontariato Castiglionese sale in cattedra e organizza l’evento più partecipato dell’anno