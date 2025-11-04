All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Wilkinson Sword, che affila lame fin dal 1772, sa bene quanto un tempo radersi fosse una battaglia vera e propria. Un uomo contro il proprio riflesso, con la lama che dettava l'umore della giornata. Oggi, per fortuna, si è capito che la rasatura può essere un gesto di cura, un piccolo momento per se stessi, in cui la pelle ringrazia e la barba non si sente tradita. Da qui la presentazione del nuovo Grooming Toolkit con cui Wilkinson Sword punta a trasformare sempre di più la routine mattutina in un’esperienza pacifica: una collezione di 8 prodotti pensati espressamente per una rasatura gentile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - C'è un nuovo kit di prodotti per la barba che farà la gioia di chi ha la pelle sensibile ed è firmato Wilkinson Sword