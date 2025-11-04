C’è aria nuova con la Trilogia

Giudici era una volta la cara provincia sedentaria e refrattaria alle iniziative che arieggino il cortile di casa: e c’è ancora, purtroppo. Ma capita che una sovrintendentessa (si può dir così?) come Cristina Ferrari, con idee e grinta per realizzarle, vada a guidare il Municipale di Piacenza: e aria nuova ne circola a valanga. Ha organizzato nientemeno che la cosiddetta (detta male, ma vabbè) Trilogia Popolare di Verdi, Rigoletto-Trovatore-Traviata, titolo dopo l’altro a distanza di due giorni: edizioni critiche, stessi direttore e regista, quasi stesso cast, lodevolissimo intento di guardarli da un’ottica moderna che ne esalti sia le singole drammaturgie musicali così personali, sia i tratti a loro comuni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it