Cavezzo lavori urgenti su fognatura e rete gas | modifiche alla viabilità
Il Comune di Cavezzo informa che sono in corso interventi straordinari sulla rete fognaria e che, nei prossimi giorni, seguiranno attività sulla rete gas. Si tratta di lavori non programmabili con anticipo, resi necessari da condizioni tecniche che richiedono un intervento immediato per garantire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#SerieA2 , Il primo storico debutto del Corinaldo C5 in serie A2 sarà in casa del Modena Cavezzo, formazione proveniente direttament - facebook.com Vai su Facebook