Cavezzo lavori urgenti su fognatura e rete gas | modifiche alla viabilità

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cavezzo informa che sono in corso interventi straordinari sulla rete fognaria e che, nei prossimi giorni, seguiranno attività sulla rete gas. Si tratta di lavori non programmabili con anticipo, resi necessari da condizioni tecniche che richiedono un intervento immediato per garantire. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

