Cattura uccelli vivi con sistemi illegali | in casa un' arsenale di munizioni e attrezzi vietati
E' stato colto sul fatto, mentre catturava uccelli migratori vivi con l'uso di sistemi vietati (la cosiddetta uccellagione), un uomo di 60 anni. L'operazione della Polizia provinciale, scattata alle prime ore dello scorso 28 ottobre nel territorio di Montopoli Valdarno, è stata il risultato di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
