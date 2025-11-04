Cattolica 6 studenti di Scienze agrarie premiati dalla Fondazione

Sono sei gli studenti e le studentesse iscritte alle lauree magistrali della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica di Piacenza che hanno ricevuto le annuali borse di studio istituite dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Sei preziosi contributi che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it