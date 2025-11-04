Cattiva alimentazione inquinamento e pelle plissé come un abito démodé Nel salotto Dermaself di Adele Sparavigna entra l’intelligenza artificiale Elena Setaro é la Chiara Ferragni della Skin Community

Come vogliamo chiamarla un atto rivoluzionario della dermatologia? Mentre Hollywood continua con il filone di body horror campioni d'incassi ( vedi The Substance con Demi Moore e il remake Bugonia con Emma Stone) la ricerca scientifica, quella seria, va avanti. Un totem tecnologico che racchiude com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cattiva alimentazione, inquinamento e pelle plissé come un abito démodé. Nel salotto Dermaself di Adele Sparavigna entra l’intelligenza artificiale. Elena Setaro é la Chiara Ferragni della Skin Community.

