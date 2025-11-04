Caterina Collovati Vita Privata | Ecco Chi E’ Il Marito Famoso!
Dal debutto in TV all’amore eterno con Fulvio Collovati: scopri la storia di una delle opinioniste più affascinanti della TV italiana. Nata a Napoli il 16 aprile 1962 con il nome di Caterina Cimmino, lei è una voce che ha lasciato il segno nel panorama televisivo italiano. Dopo aver lasciato il capoluogo campano per trasferirsi a Milano, inizia giovanissima la sua avventura televisiva partecipando nel 1982 al programma Caccia al 13 su Rete 4. Da lì in poi, il suo volto diventa sempre più familiare agli appassionati di sport e intrattenimento. Conduce Calciomania, affianca Maurizio Mosca ne L’appello del martedì e prende parte a Il processo del lunedì, veri cult della televisione sportiva. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
DONNA DI NOVEMBRE 25 SABADVANCE CATERINA COLLOVATI Caterina Collovati La protagonista di novembre è la #giornalista e #opinionista Caterina Collovati. Napoletana, ha preso il cognome del marito, l'ex #calciatore Fulvio Collovati, uno de