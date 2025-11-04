Caterina Balivo sconvolta dal licenziamento di Rossella Erra da Ballando | ecco la reazione

Un vero e proprio terremoto scuote il dietro le quinte di Ballando con le stelle. A finire nell’occhio del ciclone è Rossella Erra, da anni presenza fissa nel programma di Milly Carlucci, conosciuta dal pubblico come “ la voce del popolo ”. Secondo indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, la sua presenza nel cast sarebbe a rischio, e la decisione di escluderla dalla prossima edizione sembrerebbe ormai presa. La notizia ha lasciato di stucco Caterina Balivo, che con Rossella collabora nella sua trasmissione La Volta Buona. Ed è proprio nel salotto di Rai 1 che tutto sarebbe iniziato, a causa di alcuni video esclusivi che Erra avrebbe realizzato nel backstage di Ballando e poi portato in trasmissione. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Caterina Balivo sconvolta dal licenziamento di Rossella Erra da Ballando: ecco la reazione

