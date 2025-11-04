Catania lungo stop per Salvatore Aloi | necessario l’intervento al ginocchio sinistro
Brutte notizie per il Catania Football Club. La società rossazzurra ha comunicato che Salvatore Aloi dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, a seguito del trauma distorsivocontusivo riportato giovedì scorso. L’operazione sarà effettuata nei tempi che verranno definiti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
