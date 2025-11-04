Catania | corse clandestine di cavalli denunciati due fantini Il video delle gare

Due fantini del Messinese, di 50 e 37 anni, sono stati denunciati per aver organizzato corse clandestine di cavalli nella zona di Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania, alle cosiddette piscine, zona già in passato teatro di questo tipo di gara. La corsa è stata ripresa con il cellulare da numerosi spettatori ed è stato registrato anche un incidente avvenuto tra i due cavalli. Dal video era possibile notare che poco prima dell’incidente i due cavalli venivano frustati per spingerli a correre alla massima velocità, preceduti e circondati da numerosi scooter che suonavano il clacson all’impazzata per sollecitare i cavalli, di fatto creando un fortissimo stress agli animali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

