Catania | corse clandestine di cavalli denunciati due fantini Il video delle gare
Due fantini del Messinese, di 50 e 37 anni, sono stati denunciati per aver organizzato corse clandestine di cavalli nella zona di Campo Rotondo Etneo, in provincia di Catania, alle cosiddette piscine, zona già in passato teatro di questo tipo di gara. La corsa è stata ripresa con il cellulare da numerosi spettatori ed è stato registrato anche un incidente avvenuto tra i due cavalli. Dal video era possibile notare che poco prima dell’incidente i due cavalli venivano frustati per spingerli a correre alla massima velocità, preceduti e circondati da numerosi scooter che suonavano il clacson all’impazzata per sollecitare i cavalli, di fatto creando un fortissimo stress agli animali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
TVA Sicilia. . Catania: sequestri e indagini su corse clandestine di cavalli tra Linguaglossa e Castiglione di Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Catania, corsa clandestina di cavalli: un animale ferito e due denunce per i titolari delle scuderie - ha denunciato due fantini del messinese di 50 e 37 anni per aver organizzato una competizione sportiva in territorio di Campo Rotondo Etneo (CT), alle c. Scrive catanianews.it
Catania: corse clandestine di cavalli, denunciati due fantini. Il video delle gare - (LaPresse) Due fantini del Messinese, di 50 e 37 anni, sono stati denunciati per aver organizzato una gara clandestina di cavalli nella zona di ... Da stream24.ilsole24ore.com
Incidente durante una gara clandestina di cavalli, denunciati due fantini - Le indagini della polizia hanno permesso di ricostruire quanto accaduto lo scorso 11 ottobre durante una gara illegale organizzata a Camporotondo etneo, con il coinvolgimento di molti spettatori, muni ... Secondo cataniatoday.it