Castrocaro l' annuncio in consiglio comunale del sindaco | in arrivo un milione per la viabilità

Approvato all'unanimità il finanziamento da un milione di euro destinato al progetto di manutenzione stradale straordinaria e interventi di messa in sicurezza. E' stato ufficializzato lunedì dal sindaco Francesco Billi durante l'ultima seduta del consiglio comunale. “Un contributo del Governo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

