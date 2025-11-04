Castro momento d' oro a Bologna | ora aspetta la chiamata dell' Argentina

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ct sudamericano lo osserva e può chiamarlo in nazionale. Ha anche passaporto italiano ma vuole giocare per il suo Paese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

castro momento d oro a bologna ora aspetta la chiamata dell argentina

© Gazzetta.it - Castro, momento d'oro a Bologna: ora aspetta la chiamata dell'Argentina

Castro, momento d'oro a Bologna: ora aspetta la chiamata dell'Argentina - Ha anche passaporto italiano ma vuole giocare per il suo Paese ... Scrive gazzetta.it

Gazzetta – Momento d'oro per Castro: ora vuole la nazionale - La doppietta di Parma, due gol sotto il diluvio per tre punti importanti nella corsa europea che anche in questa stagione coinvolge il Bologna: Santi Castro ora vuole anche la nazionale. Secondo msn.com

Momento d'oro per l'attaccante argentino, che con la doppietta realizzata contro il Parma è salito a quota quattro centri in campionato ... Riporta msn.com

