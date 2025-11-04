Castelnuovo Rangone a Villa Ferrari inaugura la mostra ' Alle sette sotto la luna
Con la mostra personale di Valentina Biasetti (Parma, 1979) dal titolo "ALLE SETTE SOTTO LA LUNA ", l'attività espositiva di Villa Ferrari ritorna a dare spazio alla ricerca espressiva e al rinnovamento del linguaggio artistico, con opere inedite di pittori di rilevanza Nazionale.L'artista di.
Torna il consueto appuntamento per accogliere nella comunità i bambini nati o adottati del 2024 Sabato 15 Novembre 2025, ore 9.30 Chiesa di San Lorenzo (Stradello Monari, Castelnuovo Rangone)
Castelnuovo, l'arte di Zeno Bertolozzi inaugura a Villa Ferrari - All'interno di Villa Ferrari, nuova sede della biblioteca comunale Luis Sepulveda di Castelnuovo Rangone, l'arte è protagonista con le sculture di Zeno Bertozzi e la sua mostra "Intermezzo", a cura di ...
Villa Ferrari rinasce, parte l'atteso cantiere - Sta per aprirsi una settimana molto importante per Castelnuovo Rangone, dal punto di vista dei lavori pubblici.
"Cultura motore dello sviluppo" Altri 100mila euro per Villa Ferrari - Dalla Fondazione di Modena è arrivato infatti il via libera alla concessione di un ulteriore contributo di 100mila euro per la ...