Castelnuovo Rangone a Villa Ferrari inaugura la mostra ' Alle sette sotto la luna

Modenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la mostra personale di Valentina Biasetti (Parma, 1979) dal titolo “ALLE SETTE SOTTO LA LUNA ”, l’attività espositiva di Villa Ferrari ritorna a dare spazio alla ricerca espressiva e al rinnovamento del linguaggio artistico, con opere inedite di pittori di rilevanza Nazionale.L’artista di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

