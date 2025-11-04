Castelfranco Paolo Rossi apre la stagione del Teatro Dadà
Giovedì 6 novembre alle ore 20.30 inaugura la Stagione 202526 del Teatro Dadà di Castelfranco Emilia con Stand Up Classic di e con Paolo Rossi accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele Dell’Aquila. Non un semplice spettacolo, ma un evento che incontra il gusto degli appassionati di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
