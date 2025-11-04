Castagne da record in vallata Raggiolo festeggia la qualità Brindisi alle tradizioni con Giani

RAGGIOLO È stata un’ottima annata per le castagne in Casentino. La produzione è stata buona e di qualità. Si calcola che ogni produttore ne è riuscito a raccogliere da 3 quintali fino a 10. "Il 2025 è stata una buona annata per le castagne – dice Andrea Giovannuzzi produttore e vice sindaco di Raggiolo che è un pò la patria di questo prelibato frutto – c’è stata la quantità, ma anche la qualità. Con molto frutti e quasi tutti senza patologie. Il merito è stato delle piogge di agosto che ristorato le piante dopo le vampate estive. Ed anche la raccolta delle castagne è avvenuta in condizioni climatiche buone, che hanno evitato che alcuni frutti potessero marcire". 🔗 Leggi su Lanazione.it

