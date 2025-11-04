Castagnata a Chiavari zona Rupinaro con caldarroste frittelle castagnaccio e vin brulé
Il Circolo ANSPI di S. Giacomo di Rupinaro - Gruppo Pino Solari “Ommì de Ruinà” con il patrocinio del Comune di Chiavari organizza la tradizionale Castagnata in piazza San Giacomo zona Rupinaro. Appuntamento sabato 8 novembre a partire dalle ore 15 con caldarroste, frittelle, castagnaccio e vin. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
