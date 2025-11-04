Cassino violenta aggressione al SerD dell' ASL al personale ed ai carabinieri
Grave episodio di violenza si è consumato nei giorni scorsi a Cassino, presso l'ambulatorio del Servizio per le Dipendenze (SerD) dell'ASL. Un uomo di 35 anni, residente a Cervaro e già noto alle Forze dell'Ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri per resistenza a.
