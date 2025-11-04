Cassino violenta aggressione al SerD dell' ASL al personale ed ai carabinieri

Frosinonetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave episodio di violenza si è consumato nei giorni scorsi a Cassino, presso l’ambulatorio del Servizio per le Dipendenze (SerD) dell’ASL. Un uomo di 35 anni, residente a Cervaro e già noto alle Forze dell'Ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri per resistenza a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Aggressione a Cassino, liceale spintona un 23enne: è gravissimo - Un 23enne è in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito, nel cuore della notte, in piazza Labriola a Cassino, il cuore della movida della cittadina in provincia di Frosinone. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cassino Violenta Aggressione Serd