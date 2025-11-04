Cassano riscrive la storia del gol di Muntari davanti a Buffon | La Juve non ci ha rubato niente
L'ex calciatore è tornato sull'episodio durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, con l'ex portiere della Juve e della Nazionale ospite in studio. "Io ci ho perso uno scudetto.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
