Cassano riscrive la storia del gol di Muntari davanti a Buffon | La Juve non ci ha rubato niente

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore è tornato sull'episodio durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, con l'ex portiere della Juve e della Nazionale ospite in studio. "Io ci ho perso uno scudetto.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cassano al Milan:| Primo gol in allenamento - Doppio allenamento oggi per il Milan al Rashid Stadium di Dubai, dove la squadra rossonera è in ritiro. Come scrive calciomercato.com

Sampdoria: si sblocca Cassano, ottavo gol alla Juve - Antonio Cassano ha firmato contro la Juventus il suo primo gol stagionale con la maglia della Sampdoria, l'ottavo in assoluto contro la formazione bianconera. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Cassano Riscrive Storia Gol