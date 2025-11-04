Cassano | Questa Inter fa paura Chivu quando parla…
L’Inter di Cristian Chivu continua a convincere. Il successo dei nerazzurri a Verona non è passato inosservato, e tra i tanti a commentare la prestazione della squadra c’è anche Antonio Cassano, che ai microfoni di Viva El Fútbol ha elogiato l’ex difensore rumeno e la solidità del gruppo interista. Dopo il successo al “Bentegodi”, l’Inter si è portata a un solo punto dal Napoli capolista, alimentando una corsa Scudetto che si preannuncia entusiasmante. Cassano, mai banale nelle sue analisi, ha espresso grande ammirazione per il lavoro di Chivu e per la crescita della squadra nerazzurra. “Chivu è un allenatore da grande squadra — ha dichiarato Cassano —. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
