Cassano | L’Inter è la più forte ma Conte è eccezionale Bisogna capire una cosa…
Inter News 24 Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha discusso del momento positivo del Napoli e del lavoro svolto da Antonio Conte, che guida gli azzurri al primo posto in classifica. L’ex attaccante, con il suo stile diretto, ha analizzato il rendimento della squadra partenopea, sottolineando i meriti di Conte nel motivare e organizzare il gruppo, portando il Napoli a risultati straordinari. LOTTA SCUDETTO – A Conte rompono il cazzo per qualsiasi cosa, per le sue parole, per come gioca la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
