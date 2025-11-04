Cassano | La Roma gioca senza attaccante Soulé deve svegliarsi

Nuova settimana e Roma proiettata verso la sfida di Europa League contro i Rangers ( niente rifinitura a Trigoria ), per superare il rammarico di una sconfitta contro il Milan dolorosa per come è maturata. Una prestazione a tratti ottima, di una squadra che dimostra di avere le qualità per giocarsela con tutti ma alla quale manca ancora uno step di maturità, soprattutto in un attacco che non segna e che, a San Siro, ha sprecato troppo per non essere poi puniti. Di tutto questo ha parlato Antonio Cassano a Viva el Futbol, come sempre senza troppi peli sulla lingua. Queste le dichiarazioni dell'ex fantasista giallorosso: " La Roma ha comandato la partita per 70 minuti e poteva andare in vantaggio facilmente.

