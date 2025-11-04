Caso stagisti Sky la lettera del direttore Ferri | Chi non è imparziale non…

Ilnerazzurro.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso stagisti Sky. L’ultima giornata di Serie A ha generato una coda polemica inaspettata in casa Sky Sport. Durante i minuti finali di Inter-Verona, gara poi decisa al 93’ dall’autorete di Frese, le telecamere hanno involontariamente ripreso due stagisti della redazione che, alle spalle del giornalista in studio, si sono lasciati andare a un evidente gesto di esultanza per il gol nerazzurro. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, mettendo in imbarazzo l’intera redazione. Di fronte alla diffusione delle immagini, il direttore di Sky Sport 24 – Federico Ferri – è intervenuto con decisione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

caso stagisti sky letteraIl casino a Sky Sport per l’esultanza degli stagisti interisti. Il direttore Ferri: “scena indegna del prestigio e della serietà di Sky” - La lettera del direttore di Sky Sport Federico Ferri dopo l'esultanza dei 2 stagisti interisti: ogni giornalista sportivo dovrebbero leggerla ... Secondo ilnapolista.it

caso stagisti sky letteraSky, le decisioni del direttore Ferri dopo esultanza in diretta, decalogo e frecciate per la redazione, web in rivolta - partita dell'Inter a Verona ha scatenato un vespaio: vietato essere tifosi in tv, la lettera del direttore Ferri ma sui social è polemica ... Lo riporta sport.virgilio.it

caso stagisti sky letteraSky, caso stagisti interisti. Ferri: “Scena indegna. Vediamo se vi entra in testa che…” - Due membri della redazione di Sky Sport sono stati sorpresi a esultare per il gol segnato dall’Inter negli ultimi istanti del match contro il Verona. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Stagisti Sky Lettera