Caso stagisti Sky la lettera del direttore Ferri | Chi non è imparziale non…

Caso stagisti Sky. L’ultima giornata di Serie A ha generato una coda polemica inaspettata in casa Sky Sport. Durante i minuti finali di Inter-Verona, gara poi decisa al 93’ dall’autorete di Frese, le telecamere hanno involontariamente ripreso due stagisti della redazione che, alle spalle del giornalista in studio, si sono lasciati andare a un evidente gesto di esultanza per il gol nerazzurro. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, mettendo in imbarazzo l’intera redazione. Di fronte alla diffusione delle immagini, il direttore di Sky Sport 24 – Federico Ferri – è intervenuto con decisione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

