Caso Sangiuliano-Boccia la vicinanza di ‘Altrabenevento’ alla redazione di Anteprima24

Tempo di lettura: 2 minuti Report, ha trasmesso domenica sera, il servizio che ha svelato i retroscena della multa ricevuta dalla l’Autorità Garante della Privacy per la pubblicazione della telefonata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie, relativa ai rapporti del politico con Maria Rosaria Boccia e le conseguenti dimissioni del ministro. – si legge nella nota di Gabriele Corona, movimento “Altra Benevento è possibile” Il servizio che ha dimostrato con grande efficacia le “interferenze” politiche sul Garante per punire Report, è stato realizzato dalla giornalista Chiara De Luca, la stessa che ha curato il servizio sull’abbattimento e la ricostruzione della scuola Torre di Benevento, trasmesso a maggio scorso, nel corso del quale furono evidenziate le gravi contraddizioni sulla valutazione dell’indice sismico, modificato misteriosamente dal tecnico incaricato, necessario per ottenere il finanziamento di 17 milioni del PNRR. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caso Sangiuliano-Boccia, la vicinanza di ‘Altrabenevento’ alla redazione di Anteprima24

