Caso Pandoro Chiara Ferragni in tribunale a Milano | È una fase difficile della mia vita
L'influencer ha scelto il rito abbreviato nel procedimento per truffa aggravata legato ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Sentenza attesa a gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Chiara Ferragni in tribunale per il caso pandoro: richiederà il rito abbreviato nel processo per truffa aggravata - facebook.com Vai su Facebook
Caso “Pandoro Pink Christmas”, verso l’accordo: 500 euro a “nonna Adriana”. Ma il processo a Milano va avanti La 76enne che si era costituita parte civile pronta a ritirarsi dopo un risarcimento simbolico. Sul banco degli imputati resta l’influencer-imprenditric - X Vai su X
Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale: è accusata di truffa aggravata - Il giudice si è riservato di decidere sulla costituzione dell'unica parte civile che potrebbe entrare nel processo, l'associazione Casa del Consumatore, nella prossima udienza del 25 novembre prossimo ... Scrive adnkronos.com
Chiara Ferragni si presenta in tribunale a Milano per il caso pandoro: è accusata di truffa aggravata - Chiara Ferragni si è presentata oggi in Tribunale a Milano in occasione della seconda udienza pre- Da fanpage.it
Chiara Ferragni in tribunale a Milano: tailleur nero, tacco a spillo e silenzio social per il “Pandoro gate” - Look total black e silenzio social in una delle giornate più delicate della sua carriera. Come scrive panorama.it